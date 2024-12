Maamulka Suuriya oo magacaabay Wasiirka Arrimaha Dibadda

Wakaaladda wararka Suuriya ee SANA ayaa maanta oo Sabti ah warisay in maamulka cusub ee dalkaaso uu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda iyagoo doonaya in ay dhisaan xiriir caalami ah laba toddobaad kaddib markii xukunka laga tuuray Bashaar Al-asad.

Taliska guud ee talada haya ayaa Ascad Xasan al-Shibani u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda, sida ay SANA warisay. Ilo ka tirsan maamulka cusub ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in tallaabadani “ay ka timid rabitaanka shacabka Suuriya ee ah in ay abuuraan xiriir caalami ah oo keena nabad iyo xasillooni”.

Shibani, oo ah 37 jir, ka qalin jabiyay Jaamacadda Dimishiq, ayaa horay u soo hoggaamiyay waaxda siyaasadda ee dowladda ay fallaagadu ka dhistay gobolka Idlib ee waqooyi-galbeed ee Suuriya, sida uu sheegay taliska guud.

Hoggaamiyaha cusub ee Suuriya, Axmed al-Sharaa, ayaa tan iyo markii uu awoodda la wareegay si firfircoon ula macaamilay wufuudda shisheeye, oo ay ku jiraan martigelinta ergayga Qaramada Midoobay ee Suuriya iyo diblomaasiyiin sare oo Maraykan ah.

Sharaa ayaa ka dhawaajiyay in uu doonayo in uu hab diblumaasiyadeed uu ula macaamilo ergada caalamiga ah, isagoo sheegay in ahmiyadda koowaad ay tahay dib u dhiska iyo sidii loo gaari lahaa horumar dhaqaale. Waxa uu sheegay in aanu danaynayn in uu dalkaasi geliyo dagaal cusub.

REUTERS