Jirac February 22, 2022 at 21:42 INAA LILAAHI WA INAA ILAAHAY RAAJICUUN: ILAAHAY HA U NAXARIISTO: Maanta waa Sheikh ABDINAZIR oo Kismayo lagu qashay. Shalayna Daacigeenii weynaa “SHEIKH ABDULQAADIR NUUR FAARAX GACAMEY OO GAROWE LAGU QASHAY” CULIMADA MOGADISHU EE LA’ISKA DILAYEY EE LA BANEYSTAY DHIIGOODA. Yaah “DIINTEENA SUUBAN SOW SHAATI SHAYDAAN LOOMA GESHAN ILAA 1993. BISMILLAHI RAHMANI RAHIM: Reply ↓
INAA LILAAHI WA INAA ILAAHAY RAAJICUUN:
ILAAHAY HA U NAXARIISTO:
Maanta waa Sheikh ABDINAZIR oo Kismayo lagu qashay.
Shalayna Daacigeenii weynaa “SHEIKH ABDULQAADIR NUUR FAARAX GACAMEY OO GAROWE LAGU QASHAY”
CULIMADA MOGADISHU EE LA’ISKA DILAYEY EE LA BANEYSTAY DHIIGOODA.
Yaah “DIINTEENA SUUBAN SOW SHAATI SHAYDAAN LOOMA GESHAN ILAA 1993.
BISMILLAHI RAHMANI RAHIM: