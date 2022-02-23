Kuma ayuu ahaa Allah ha u naxariistee Sheekh Cabdinaasir oo maanta lagu dilay Kismaayo

23rd February 2022  admin  Category :

Kuma ayuu ahaa Sheekh Cabdinaasir oo maanta lagu dilay Kismaayo

1 thought on “Kuma ayuu ahaa Allah ha u naxariistee Sheekh Cabdinaasir oo maanta lagu dilay Kismaayo

  1. Jirac

    INAA LILAAHI WA INAA ILAAHAY RAAJICUUN:
    ILAAHAY HA U NAXARIISTO:

    Maanta waa Sheikh ABDINAZIR oo Kismayo lagu qashay.
    Shalayna Daacigeenii weynaa “SHEIKH ABDULQAADIR NUUR FAARAX GACAMEY OO GAROWE LAGU QASHAY”

    CULIMADA MOGADISHU EE LA’ISKA DILAYEY EE LA BANEYSTAY DHIIGOODA.

    Yaah “DIINTEENA SUUBAN SOW SHAATI SHAYDAAN LOOMA GESHAN ILAA 1993.

    BISMILLAHI RAHMANI RAHIM:

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