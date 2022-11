Macdan aan Aduunka horay loogu aragy ayaa Soomaaliya laga helay

Koox Baaritaan Cilmiyeed samaynaysay oo ka socday Jaamacadda Alberta ayaa helay labo macdanood aan horay loo arag, waxaana laga helay gobolka Hiiraan ee Soomaaliya.

A team of researchers has discovered at least two new minerals that have never before been seen on Earth in a 15 tonne meteorite found in Somalia — the ninth largest meteorite ever found.