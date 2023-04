Kaligii Taliyaha Jabuuti oo hub iyo rAashin u soo diray maleeshiyaadka SNM ee xasuuqa iyo Barakicinta ka wada gobolka Sool.

Kaligii taliyahan Jabuuti ee u diiday inay Soomaaliya cagaheeda ku istaagto ayaa sidoo kale ka cusumay dalkiisa inay ku wada hadlaan labada hogaamiye ee Muqdisho iyo Hargaysa

Raali ka noqo haddaad maqasho af xumo aadan raali ka ahayn

#Djibouti sends huge arms consignment to #Somaliland separatist admin in northern #Somalia. Warlord @musebiihi is ramping up his genocidal war against the PPL of #SSC. Dictator @IsmailOguelleh must be held to account.@StateDept@US2SOMALIA@UKinSomalia@UNSomalia@EU_in_Somalia pic.twitter.com/IDsdJbDP9N