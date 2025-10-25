25th October 2025 admin Category :
Garoowe: 25 October 2025: Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo uu wehliyo Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland Mudane Ilyaas Osmaan Lugatoor ayaa maanta furay Kal-fadhigga 57-aad ee Golaha Wakiillada Dowladda Puntland.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa Dastuuriga ah uga hadlay wixii u qabsoomay Dowladda si gaar ah Amniga iyo Guusha laga gaaray Hawlgalka Ciribtirka Argagixisada ee Puntland ee ka socda Calmiskaad, Tayeynta Ciidanka Booliska, Adeegyada Dowladnimo, Arrimaha bulshada, Horumarinta, Kaabayaasha dhaqaalaha, Nabadeynta Ceergaabo iyo sidii dalka Soomaaliya looga badbaadin lahaa xaaladda hubanti la’aanta ah.
Munaasabadda waxaa ka qeybgalay Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dowladda Puntland Mudane Cabdirizaaq Axmed Siciid, Guddoomiye Ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiillada Mudane Maxamed Baari Shire , Guddoomiye Ku-xigeenka Labaad ee Golaha Wakiillada Mudane Maxamed Maxamuud Ciise (Awoowe), Goleyaasha Dowladda, Isimada Dhaqanka, Saraakiil Madaxtooyo, Maamulka Gobolka Nugaal iyo Kan Degmada Garoowe, Ururada Bulshada iyo marti sharaf kal