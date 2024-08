Wasiirka Arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga ayaa sheegay in Ethiopia ay dhawaan dowladda Soomaaliya uga codsan-doonto helitaanka dekad islamarkaana ay aqoonsandoonto madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya

Wasiirka ayaa yiri”Waxaan rabaa in aan Madaxweynaha u soo gudbiyo in Soomaaliya iyo Itoobiya ay isku raaceen hanaan iyo qorshe lagu soo afjarayo khilaafkii ka dhaxeeyay Itoobiya iyo Somalia waqtiga ugu dhaqsaha badan Itoobiya ayaa si rasmi ah uga codsan doonto Soomaaliya helida deked. Sidoo kalana waxaa ay aqoonsan doonto Madax bannaanida iyo Midnimada dhuleed ee Soomaaliya taas ma ahan mid shaki ku jiro

Waa qorshe shaqadiisa hadda socoto ,waxaan sidoo kale wadnaa in wajiga labaada ee shirka uu dhaco isbuuc soo socoda Insha Allah”

📌The second meeting of the Ankara Process between Ethiopia and Somalia will be held in Türkiye next week.



📌”High-Level Security Mechanism” between Türkiye and Iraq will be convened in Türkiye next week. pic.twitter.com/8xXjb1agvk