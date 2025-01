Muuqaalkaan waxaa uu ka tarjumayaa dib-u-habeynta Wasaaradda Deegaanka, Daaqa iyo Isbeddelka Cimilada Puntland lagu sameeyey

Wasaaradda Deegaanka, Daaqa iyo Isbeddelka Cimilada Puntland waxay si guul leh ku hirgelisay dib-u-habeyn ballaaran oo lagu sameeyay xarunta wasaaradda iyadoo si buuxda u adeegsanaysa miisaaniyadda rasmiga ah ee dowladdu u qoondaysay, iyada oo aan loo helin wax taageero dheere ah oo dibadda ah.

“Qorshahan dib-u-habeynta ah waxaa lagu fuliyey miisaaniyadda dowladda Puntland u qoondeysay wasaarada, taas oo caddeyn u ah sida loo qorsheeyay isticmaalka dakhliga gudaha si loo horumariyo adeegyada dowladeed,” ayuu yiri wasiirka wasaaradda.

Dib-u-habeyntan waxay xaqiijisay horumar muuqda oo ku saabsan hagaajinta xarunta wasaaradda, bilicda goobta, iyo awoodda hay’adda si ay ugu adeegto bulshada Puntland.

“Waxaa muhiim ah inaan ka faa’iidaysanno waxa aan haysanno si loo gaaro horumar waara. Mashruucan waa tusaale cad oo muujinaya sida loo adeegsado kheyraadka gudaha si hufan oo wax ku ool ah,” ayaa lagu yiri hadalka wasiirka.

Wasaaradda Deegaanka, Daaqa iyo Isbeddelka Cimilada Puntland waxay si gaar ah ugu mahadcelinaysaa hoggaanka Madaxweynaha Puntland, Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, iyo aragtidiisa dheer ee ku aaddan horumarinta hay’adaha dowladda,

