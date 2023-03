Israa’iil ayaa dooneeysa in ay xiriir la sammeeysato dawladdaha Indooniishiya, Muriteeniya, Soomaaliya iyo Neeyjar. Wasiirka Arrimaha Dibbedda ee Israa’iil ayaa arrintan dabbadda ka riixaya.

Soomaaliya iyo Israa’iil welligood xiriir dublimaasiyeed ma yeelan, laakiin waxa ay sheegeen in sanadkii hore ay soo baxayeen warar sheegaya in Madaxweeyne Xasan Shiikh uu aad u xiiseenayo in uu xiriir la sammeeysto dalka Israa’iil. Hadaba, Israa’iil waxa ay aad u danyneeysaa marinka muhiimka ah Badda Cas iyo midda Indianka ee Indian Oceanka.

Waxaa hubaal ah in Xasan Shiikh uu diyaar yahay maadaama uu yahay shaqsi aad u lacag jecel, lacagtana uu u gallayo meel kasta uu ka helli karo.