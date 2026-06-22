22nd June 2026 admin Category :
Ciidanka badda ayaa digniin adag u diray dhammaan maraakiibta, “Ha u dhowaan marin-biyoodka Hormuz, haddii kale, ammaankiinna waa la carqaladayn doonaa.”
Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Israa’iil iyo Xisbullah ay labaduba midba midka kale ku eedeeyeen inuu jabiyay xabbad joojin cusub
Ciidamada Badda ee Ilaalada Kacaanka Iran ayaa sheegay in marinka Hormuz uu ka xiran yahay dhammaan maraakiibta, sababo la xiriira xadgudubyada xabad joojinta ee Mareykanka iyo Israa’iil.
Ciidanka badda ayaa digniin adag u diray dhammaan maraakiibta, “Ha u dhowaan marin-biyoodka Hormuz, haddii kale, ammaankiinna waa la carqaladayn doonaa.”
Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Israa’iil iyo Xisbullah ay labaduba midba midka kale ku eedeeyeen inuu jabiyay xabbad joojin cusub