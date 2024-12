Soomaaliya 1991 iyo Syria 2024 maxay ku kala duwan yihin?

Siyaasiyiintii Soomaliyeed ee ka tirsanaa dawladd Siyaad Bare eei dhacday 1991, khudbaddii ugu horaysay ee ay u jeediyaan umadda Soomaaliyeed waxay ahayd in Hubkii Qaranka Soomaaliyeed gacanta loo geĺiyo Jabhado beeleèd ay reeruhu gaarkau lahayeen halka madaxdii jabhaduhunz ay ku yiraahden Maleeshiyadkoda waxaad aragtaan bililiqaysta oo dila ciddii aan ka soo jeedin beelahooda.

Madaxda Syriya ee 2024 “Waxaan joogaa gurigayga, Suuriyana kamabixin. Waxaan ugu baaqayaa jabhadaha cusub ee Dimishiq soogalaya in ay ilaaliyaan hantida guud iyo iyo xogta dowladda si loo dhowro joogtaynta shaqada dowladda”.

Waxaa sidaasi yiri Ra’iisul Wasaaraha Suuriya ee xukumadiisa lariday

