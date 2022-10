Budhcad Hindi ah aya ku goobtay arday Afrikaan ah o wax ka baranaysay Dalkooda. Ardadan Afrikaanka ayaa wax ka baran jirya Haryana oo 28 km u jirta Caasimadda Delhi. Ardadan ayaa intooda badan ayaa hadda waxay ku sugan yihiin safaaradda Nigeriya

Nigerian students are being attacked in a University Campus near Delhi – 30,000 Nigerian students come to study in India paying money, 50,000 Indians live in Nigeria to make money. pic.twitter.com/K9u9Vn1PhM