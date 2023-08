Haweeneey Soomaali ah oo laga soo masafuriyay Norway iyo kiis culus oo lagu helay

Sida ay qortay warbaahinta Norway, haweeneey Soomaaliyeed oo 36 jir ah magaceedana aan la xusin ayaa booliska socdaalka ee waddankaasi waxay u tarxiileen Soomaaliya kadib markii lagu helay dambiyo la xariira argagixisanimo.

Sanadkii 2019 kii ayaa maxkamad la soo taagay haweeneydaa, waxaana lagu xukumay saddex sanoo oo xabsi ah, taas oo ciqaab u ahayd ku biiritaankeedii ururka ISIS. Inkasta oo ay ayadu iska diiday dhamaan eedeymihii loo jeediyay.

Inta uu kiiskeedu ka socday maxkamadda ayaa waxaa la soo bandhigay afarriimo ay dad kale kala hadlaysay ‘weeraro’ ay ka gaystan gudaha Norway. Wada hadalkaan ayay haweeneydu ku tiri dagal yahan ajanabi ah: “Waa inaad igu xirto qof I caawiya, qof kasta ayaa og in ay wanagsan tahay in la xasuuqo gaalada halkaan joogta intii aan banana u aadi lahayn kuwa kale”.

Masuuliyiinta Norway ayaa sheegay in ay mar hore ogaayeen in haweeneydaan ay Qatar ku tahay amniga dalkooda, ayna aad isugu dayeen in ay ka masaafuriyaan dalkooda. Balse waxay diiday in ay marnaba si iskeed ah uga tagto waddanka.

Xabsiga ayaa laga sii daayay bishii Maarso ee sanadkii 2021 kii iyada oo xilligaas kadib ay dawladda hoose ee Oslo guri dajisay.

Warbaahinta qaranka ee Norway ayaa horaan u qortay in haweeneydaan ay xiriir la sameeysay jihadi lagu magacaabo Arfan Bhatti.

Wadahadal ay booliska Norway aamineen inuu dhexmaray Bhatti iyo koox kale ayaa la sheegay in lagu wargaliyay ninkaan in walaal’ ka timid Soomaaliya ay qaad doonto weerar argagixiso iyada oo ku filin doonta bamka la isku miineeyo. Hadalo ay kamid ahaayeen: “Waxay ila tahay inay suunka qaraxa qaadi karto” iyo “Hubka fudu ayay ku tababaran kartaa” “Arrintaan ayay goor hore igala hadahsay” ayaa waxaa qoray qofka ay boolisku aaminsan yihiin inuu yahay Bhatti.

Sida ay qortay warbaahinta Norway haweeneyda ayaa waxay iska dhiibtay dalka Norway sanadkii 2013 kii, iyada oo u sheegtay dawladda in hadii ay Soomaaliya sii joogi lahayd dhagax lagu dili lahaa, maadaama ay guurstay nin iyada oo nin kale qabo. Xilligaas ayaa la siiyay ogolaanshaha kumeel gaarka ah ee deganaashaha Norway, iyada oo qaxooti ah.

Markii ay ka soo baxday xabsiga oo haayd sanadkii 2021 kii, waaxda socdaalka ee Norway ayaa go’aan satay inaysan qasab ku celin Karin maadaama ay wali u baahneyd in la ilaaliyo.

Waxaa laga baqay in hadii la celiyo loo loogu halis laga yaabo inay noqoto dil, ciqaab iyo ciqaabo kale oo bani’aadanimada waxyeeleynaya” sida ay sheegeen masuuliyiinta Norway. Boolsika Norway ayaa sheegay in sii deynteedii kadib ay dib xiriir ula sameysay Arfan Bhatti, qatarna ay ku tahay amniga boqortooyada Norway.

Kadib amar xiritaab ah oo ka soo baxay maxkamadda degmada Oslo, ayaa boolisku sheegeen in faahfaahin qaldan ay shaqsiyadeeda ka bixisay haweeneydaan.

