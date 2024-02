Bahda ALLSANAAG, waxay halkan hambalyo Meher uga dirayaan Carafaat Mukhtaar Uurcad IYO marwadisa layla Cabdi casis oo maalintiiSabtida we bishu ahatdv,ย February 17, 2024 meherkoodyu ka dhacay caasinadda dalka Ingiriiska ee London

Waxaanu leenahay noqdal kuwii dhisma, dhaqma Oo isku waara

May Allah bless you and send blessings upon you, and bring goodness between you.โ€