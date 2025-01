Gobolka ugu horeeya ee laga bilaabi doonaa musaafurinta soo-galootiga marka uu Isniinta xilka la wareego Trump

Howlgalada lagu soo qabqabanayo iyo masaafurinta muhaajiriinta ugu nool Mareykanka sida sharci -darada ah ayaa lagu wadaa inay bilaabato maalinta ugu horeysa ee uu si buuxda xukunka ula wareego madaxwaynaha cusub Donold Trump, sida ay ku warantay warbaahinta Mareykanka.

Hawlgalada – uu ku hanjabay Donald Trump oo loogu magacaabo “tsarka ” Tom Homan – ayaa laga yaabaa inay ka bilaabmaan galinka hore ee Talaadada magaalada Chicago, oo ah magaalo ay ku nool yihiin muhaajiriin badan, , waxaa sidaas qoray wargeysyada New York Times iyo Wall Street Journal.

Trump ayaa sheegay in uu dusha kala socon doono barnaamijka masaafurintii ugu weynayd taariikhda Mareykanka.

Wareysi uu siiyay Fox News toddobaadkan, Homan wuxuu ballan qaaday “howlgal weyn”oo laga fulin doono dalka oo dhan. Waxa uu hore u sheegay in Chicago ay noqon doonto meesha ay ka dhici doonto xuddunta musaafurinta ugu badan.

Hay’adda Socdaalka iyo Kastamku (ICE) waxay tarxiishaa soogalootiga sharci-darrada ee Mareykanka ku sugan. Si kastaba ha ahaatee, howlgalka la filayo in uu bilaabmo ka dib caleema-saarka Trump ee isniinta ayaa la filayaa in lagu bartilmaameedsado waxa loogu yeero “magaalooyinka ” aan la yeelan wada-shaqeynta saraakiisha socdaalka ee federaalka.

Magaalooyiinka Chicago, New York City iyo Los Angeles waxay ka mid yihiin goobaha magaalooyinka Mareykanka ee qaatay siyaasadaha “inay ka hor yimaadaan go’aanka federaalka”.

“Janaayo 21-keeda, waxaad magaaladaada ku arki doontaa wakiillo badan oo ka socda laanta socdaalka ee ICE oo ku raad-jooga dambiilayaal iyo xubno burcad ah, . “Ku xisaabtan tani way dhici doontaa,” Homan ayaa sidaa ku sheegay shir Jamhuuriga ay yeesheen oo ka dhacay Chicago bishii hore.

New York, Los Angeles, Denver iyo Miami ayaa sidoo kale lagu wadaa in lala beegsado howlgaladan, sida uu baahiyay wargayska Wall Street Journal , isagoo xiganaya ilo aan la magacaabin oo aqoon u leh qorshahani.

Intii uu xilka hayay Madaxweynaha Dimuqraadiga ah Joe Biden, waaxda socdaalka guud ahaan waxay mudnaan siisay qabashada soogalootiga sharci darrada ah kuwaas oo ahaa dambiilayaal halis ah, kana soo gudbay xadka dhawaan ama khatar ku ahaa amniga qaranka.

Halka kooxda Trump ay ka dhawaajisay in ay ka bilaaban doonto muhaajiriinta dambiyada galay, dhammaan muhaajiriinta sharci darrada ah – oo ay ku jiraan kuwa ku noolaa oo ka shaqeynayay Mareykanka sannado badan oo aan lahayn taariikh dembi – waxay u badan tahay in la xiro oo la tarxiilo.

Howlgalka ay fulinayaan saraakiisha socdaalka ee goobaha dhismayaasha ee inta badan ay ka shaqeeyaan muhaajiriinta aan sharciga lahayn ayaa sidoo kale la filayaa inay dib u bilaabmaan, ka dib markii uu joojiyay maamulka Biden, sida uu sheegay CBS News, oo ay bah-wadaag yihiin BBC.

Kahor adkeynta la filayo ee siyaasadda Mareykanka, shaqaale badan oo ka shaqeeya beeraha ayaa raadinaya talo ku saabsan la macaamilka saraakiisha socdaalka iyo u xilsaaridda cid u daryeesha caruurtooda si kumeel-gaar ah.

“Maamulka weli lama dhaarin, laakiin dadku mar hore ayay baqeen,” waxaa sidaasi u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters Sarait Martinez, oo ah agaasimaha fulinta ee Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, oo taageerta shaqaalaha beeraha Mexico ee California.

Sidoo kale ballan qaadka ah in la tarxiilo malaayiin muhaajiriin sharci darro ah iyo hanjabaad howlgalada goobaha shaqada, ayaa hadana dhanka kale warbixinnada qaar ay soo jeedinaya in Trump uu sidoo kale meesha ka saari karo siyaasadda soo jireenka ah ee ku saabsan in saraakiisha socdaalka aysan gali karin kaniisadaha.

Si kastaba ha ahaatee, howlgalada soo socdaa waxay u badan tahay inay dhibaato weyn ku keeni karaan saraakiisha – iyadoo ay xaddidan tahay meel lagu hayn karo dadka la soo qabto.

Isla mar ahaantaana, sharciga Laken Riley – oo loogu magac daray arday jaamacadeed oo sannadkii hore lagu dilay Georgia dilkaasina uu geystay nin u dhashay Venezuela – ayaa la filayaa inay ansixiyaan sharci-dajiyayaasha Mareykanka toddobaadka soo socda.

Sharciga la soo jeediyay ayaa ku waajibin doona dowladda federaalka in ay xirto muhaajiriinta ugu nool Mareykanka si sharci darro ah islamarkana looga shakiyo fal-dembiyeed – xitaa haddii aan lagu soo oogin wax dambi ah.