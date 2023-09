Gollaha deegaanka Magaalada St.Paul ee Magaalo madaxda Gobolka Minnesota ayaa maantay meel mariyey qarar ay ku aqoontanayaan doorashadii dhawaan ka dhacday Magaalada Laascaanood ee Gobolka Sool lagu yagleeyey Maamulka khaatumo SSC.Gollaha deegaanka ayaa kaloo sheegay in Magaalada Laascaanood & magaalad St.Paul ay dhex-mari-doonto cilaaqaad dhaqan dhaqaale oo labada bulsho hormarkooda ku fooggan

#SSC-Khaatumo State we thank full Saint Pual city of Minnesota in USA for thé recognition of #Laascanood pic.twitter.com/IJpxaFxsWd