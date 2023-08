Gabadha laba jirka ah ee muranka ka dhex dhalisay Jarmlka iyo Hindiya

Kiiska gabadhaan yar ayaa soo jeediyay dareenka dawladdaha Hindiya iyo Jarmalka. Kadib markii ay dad Hindi ah dibadbaxyo ka dhigeen magaalooyinku yaalla Hindiya, halka qurbajoog Hindi ah ay dibadbax ka dhigeen magaalooyinka Frankfurt iyo Darmstadt ee dalka Jarmalka.

New Dwlhi, Dia ayaa ayaa la kulantay masuuliyiin ka tirsan wasaaradda arimaha dibadda ee Hindiya sidoo kalena olole ka dhex bilowday xubno baarlamaanka ah taas oo keentay in warqad lagaga codsanayo in gabadha lagu soo celiyo Hindiya loo diro safiirka Jarmalka u fadhiya Hindiya, Phillip Ackerman.

Dawladda Hindiya ayaa lagu booriyay inay qaaddo talaabooyin ku aadan soo celinta gabadha yar. Siyaasi kale oo Hindi ah ayaa ka codsaday ra’iisulwasaaraha Hindiya Narendra Modi in arrintaan uu kala xaajoodo hugaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz, oo qorsheynayay inuu booqasho ku yimaado New Delhi, una imaanayay shirka G20.

Dia ayaa iyana ka codsatay ra’iisulwasaaraha Hindiya inuu arrinta soo faragaliyo, iyada oo tiri: “Rajadeyda oo qura waa mudane Modi. Hadii uu arrinta soo faragaliyo, gabadheydii way iisoo noqoneysaa”.

Murankaan u dhaxeeya labada waddan ee ka dhashay gabadha yar ayaa sababay in dib loo milicsado kiis kan lamid oo sanadkii 2011 kii ka dhacay Norway, kaas oo laba caruur oo Hindi ah laga qaatay aalidkood. Sanad kadib ayayna ku soo noqdeen Hindiya.

Suranya Aiyar oo ah qareen hawlgab ah oo qoyska ilmaha looga qaatay Norway caawiyay, kan hadda gabadha yarna caawinaya ayaa sheegay in kiisas nuucan caan ah aysan ahayn wax ugub ah.

“Waa dhibaato inteeda la eg.Waxaa la ogaadaa inay tahay mid la xallin aro,oo aan u naahnayn dodo dheeraad ah”.

Muramka qoyska gabadha laga qaatay ka dhashay ayaa waxaa dhaliilay baarlamanka Yurb. War biin culus oo ay soo saareen ayay ku eedeyeen xarunta isir sooc, iyo in ay si caaalad darro ah waalidiinta soo galootiga uga qaadayaan ubadkooda, taas oo ay sheegeen in ay wax u dhibayso xuquuqda waalidka iyo tan caruurta intaba.

Warbixin ay bishii May soo saareen baarlamaanku ayay ku sheegeen in qaybtooda codbixinta ay soo gaaraan cabashooyin ku aadan xukunka. “Kaalinta iyo ficilada xafiiska xananada caruurta ayaa loo arkaa mararka qaar kuwa ka badbadis ah. Waalidiinta soo galootiga ayaa dareemaya inaysan muhiim u ahayn sida kuwa Jarmalak”.