Frank Caprio: Nin Soomaali ah oo hadiyaddii ugu cajiibsanayd siiyay garsoore Mareykan ah oo caan ka ah dunida

Garsooraha dunida caanka ka ah ee ka howl gala Mareykanka, Frank Caprio – oo lagu bartay xukunnadiisa caddaaladda iyo naxariistu ku dheellitiran tahay – ayaa soo bandhigay muuqaal uu ka sameeyay hadiyad cajiib ah oo ay guddoonsiiyeen nin Soomaali ah iyo aabihiis.

Cumar Cali Xasan ayaa garsooraha xiriir la sameeyay si uu hadiyad u siiyo kaddib markii uu aad jecleystay shaqadiisa cajiibka ah ee uu dadka ugu adeego.

Wiilkan iyo aabihiis oo xoolaley ah ayaa Mr Caprio u diyaariyay saddex neef oo geel ah, iyadoo dadaal u sameeyay sidii ay u guddoonsiin lahaayeen.

Garsoore Frank Caprio ayaa markii warkaas la gaarsiiyay rumaysan waayay.

“Isbuucii lasoo dhaafay waxaan farriin ka helay Cumar Xasan, oo ku sugan Muqdisho, Soomaaliya, waxa uuna ii soo bandhigay hadiyad noqonaysa tii ugu cajiibsanayd mid la mid ahna aysan jirin, oo ah saddex neef oo geel ah.

“Markii hore waxaan u malynayay in waxani ay kaftan yihiin balse sida muuqata waa hadiyad dhab ah oo la i siiyay,” ayuu yiri garsooraha sida wayn loo jecel yahay.

Muuqaalka uu soo dhigay baraha bulshada ayuu garsooraha si toos ah oo maqal iyo muuqaal ah ugula hadlay Cumar iyo Dr Cali.

Markii ay khadka soo galeen ayuu waydiiyay su’aal ahayd, ‘Maxay tahay sababta aad geel iigu hadiyayseen?’.

Cumar oo garab fadhiyay aabihiis ayaa isagoo ka jawaabaya yiri: “Waxaad na dareensiisay jacayl iyo farxad marka aan daawanayno muuqaalladaada adigoo caawinaya dadka jacaylna u muujinaya maalin kasta.”

Dr Cali ayaa isagana intaas sii raaciyay: “Waxaan kuu diyaarinnay geel aan adiga ku siinayno sababtoo ah waxaad tahay qof aan jecel nahay.”

Garsoore Frank Caprio ayaa aad uga qiirooday hadalladaas iyo hadiyadda qaaliga ah ee lala jeclaaday, waxa uuna aqbaliddeeda shuruud uga dhigay in isagoo magaciisa wakiil looga yahay la guddoonsiiyo qof danyar ah oo aad ugu baahan.

Judge Frank Caprio of @caughtinprov receives most unusual gift yet – three beautiful camels from Omar's in #SomaliaπŸ‡ΈπŸ‡΄. This is really moving!#CaughtInProvidence#JudgeCapriohttps://t.co/FDZAHq3aBe