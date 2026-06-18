18th June 2026 admin Category :
Fitnadu waa huruddaa, Ilaahayna ha lacnado cid kasta oo kicisa. الفتنة نائمة، ولعن الله من أيقظها
Amniga, xasilloonida iyo nabadda bulshadeenna aynu maanta ku naaloonayno waa miro ka dhashay dadaal iyo naf-hurid badan, waana hanti qaran oo ay waajib tahay in la ilaaliyo lana dhowro.
Shacabkeennu wuxuu muddo ku noolaa nabad, deganaansho iyo kalsooni, taas oo nagu waajibinaysa in aynu xoojino guulahaas halkii aynu khatar gelin lahayn.
Sidaas darteed, isku day kasta oo lagu wiiqayo amniga, lagu hurinayo fitnada ama lagu kala fogeynayo bulshada wuxuu dhaawacayaa danaha guud, waxaana cawaaqibkiisa xun saamayn doona dhammaan bulshada. Sidaa awgeed, waxaa lagama maarmaan ah in aynu si wadajir ah uga shaqayno adkaynta amniga iyo xasilloonida, kana fogaanno wax kasta oo keeni kara kala qaybsanaan, khilaaf iyo wiiqidda midnimada bulshada.
Aan danta shacabka ka hormarino wax kasta oo kale, kana shaqayno horumarinta, dhismaha iyo u adeegidda bulshada iyo dalka, annagoo ka fogaanayna dano gaar ah iyo rabitaanno shakhsiyeed.
Waxaan aaminsanahay in midnimada bulshada, amniga iyo xasilloonidu ay yihiin tiirarka aasaasiga u ah horumarka iyo barwaaqada ummadda.
BY; W asiir Mohammed Mosadak Saadeq