Waa maxay sababta Farmaajo u qaatay hal ku dhigii Deni ee ololaha doorashadiisa ee ahaa isbedel ayaa loo baahan yahay?

Dalalka ay ka jirto Dimoqraadiyaddu ee doorashooyinka qabsada ee leh xisbiyada marka ay doorashada gelayaan, waxay ku wada galaad Muxaafid iyo mucaarad.

Hogaamiyaha Xisbiga talada hayaa, marka uu tartanka gelayo wuxuu ku galaa waxa uu ka soo qabtay arimaha amniga, bulshada ciidanka iyo sida uu dalka isugu hayey. Intaa ka dib wxuu sii raaciyaa inay waxyaabo badan uu markaa magcaabayo inay qabyo ka yihiin oo uu ka doonayo bulshad inay fursad kale ee dalka ku hogaamiyo uu ka doonayo.

Hogaamiyaha mucaaradku, waa labo midkood inuu dhaliilo waxqabadka hogaamiyaha xilka haye ee uu doonayo inuu bedelo iyo sidoo kale inuu balan qaadyo sameeyo.

Madaxweyne Farmaajo oo u tartamaya in mar labaad dib loogu doorto hogaanka Soomaaliya oo la sugayey inuu la yimaado sababta uu u doonayo in dib loogu doorto ayaa waxa laga yaabay markii uu maanta qaatay hal ku dhegii Deni ee ahaa isbedelka , oo isaguna sheegay in Soomaaliya isbedel u baahan tahay

Waa arin aad loola yaabo in madaxweyne shan sano xilka soo hayey oo garan waayey wuxuu sheego, wuxuu ogyahay, wuxuu balan qaado iyo in hadalka mucaaradku yahay qof kursigiisa doonaya oo ayna haboonayn inuu la wadaago

Hadaba maxaa keenay in Madaxweyne Farmaajo la wadaago hal ku dhr