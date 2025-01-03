Falanqayn guutada Kabtan ayub ee wacdaraha ka dhigtay dagaalki manta Puntland ku qaaday argagaxisada
3rd January 2025 admin Category :
Falanqayn guutada Kabtan ayub ee wacdaraha ka dhigtay dagaalki manta Puntland ku qaaday argagaxisada
فرحة الشعب الصومالي بسحق فلول الإرهاب الملعون وتصفيتهم من اقليم البونت🇸🇴— Elsultana Hanan👑 (@Hanan1300193975) January 2, 2025
شورة إبليس لما جيتم صوبنا..😅
يا أيها الحمقى تحاربون الشعب المقدس الذي أسلم قبلك وجدك كافر حتى أرضك ليس بها قبلتين مثلنا!!🕌
أأنتم أشد بأساً من البرتغاليين والإنجليز والحبوش وغيرهم..💪🏽
بئس الفكر الملعون🏴🥾 pic.twitter.com/37XvC40mHU