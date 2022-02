Dooarshada lix kursi oo ka mid ah Aqalka Hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee xubnaha kasoo galaya maamulka HirShabelle, ayaa maanta ka billaabatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.

Kursiga u horreeyey ee doorashadiisa la qabtay ayaa ah kursiga HOP#086, waxaana ku tartamayay Fahad Daahir Axmed oo ah La-taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha Soomaaliya, horeyna usoo nqoday Agaasimha hay’adda Nabd-sugidda NISA.

Fahad ayaa helay 70 cod, halka musharraxa la tartamayey Axmed Dayib Axmed uu helay 24 cod, waxaa la sheegay inay saddex cod ay xumaadeen.

Kursiga Fahad ku guuleystay ayaa waxaa Golaha Shacabka ee muddo xileedkiisu dhammaaday ku fadhiyey xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir.

Fahad Yasin has delivered great speech after his election as member of parliament today. congratulations to you 🎉Fahad Yasin amazing win for incoming MP of 11th @Golaha_shac_JFS. Fahad Yasin Is a

Somali🇸🇴Patriots May allah bless you. May allah bless our country #Somalia 🇸🇴 pic.twitter.com/aMlLYyW9bo