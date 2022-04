Guddiga doorashooyinka heer Federaal ee FEIT ayaa guda-galay u diyaar garowga munaasabadda dhaarinta xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka 11-aad.

Guddiga aya

a maanta sii xoojiyey fariintiisa ah in Khamiista soo socota ee 14-ka April 2022 ay teendhada Afisyooni ka dhici doonto dhaarinta xildhibaanada.

Xildhibaanada ayaa lagu war geliyey in Khamiista todobaadkaan 10:00 AM barqanimo ay hoolka Afisyooni soo xaadiraan, xilli ay shahaadooyinka qaateen in ka badan 200 oo xildhibaan.

Maanta oo ugu dambeysay laba xildhibaan oo kala ah guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Xildhibaan Cabdiladiif Sanyare iyo Xildhibaan Faadumo Ismaaciil ayaa qaatay shahaadooyinka xubinimada.