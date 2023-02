Waa sawir qurxoon oo muujinaya amniga Puntland ka jira waana mid ay ku faani karto

Historical moment in Sanaag and Haylan Regions!!

Here is #Buraan area where rural communities line up to register themselves for the upcoming Local Government elections.#Puntland@TPECPuntland@Plstatehouse @TheVillaSomalia @US2SOMALIA @UNSomalia pic.twitter.com/zJKhh3lDvX