Madaxweyne Deni: “Dowladdu ma rabto in ay macdanta dalka qaadato ama cid kale siiso; laakiin caqli maaha in la diido in shirkado shisheeye dalka maalgashadaan, dhulkaan jinni ee intaa la ilaalinayo goormaa la intifaacsan! Dowladda shaqadeedu waa in ay dalka iib gayso.”