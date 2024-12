Siyaasiyiinta Isaaq, kuwooda u shaqo tegay dawladda Federaalka Soomaaliya, waxay ku guulaysteen in dhaqan yaalay Hargaysa ee ahaa in degaan nabad ah o ay beeluhu nabad kuwada nool yihin inay lacag ku bixiyaan fidno ay dhex dhigaan beelaha, si ay ugu fududaato inay xukunkooda ku faafiyaan… Had iyo jeerna waxay dhaqakan foosha xun ku fulin jireen gobolada Sanaag iyo Sool oo ay u samaysten Horjogayaal.

Dawladda federaalka oo wax badan ka bartay maamulka Hargaysa ayaa hadda ku guulaysatay inay jubaland ka helaan horjogayaal calooshod u shaqaystayal ah o ay maamulkas ku burburiyaan. Horjogayaashan waxa ugu caansan taliye Fanax, oo lacagta ugu badan lagu siiyey bur burka Puntland. Taliye Fanax oo horay dhib ugu hayey taliyasha ka soo jeda beesha Harti ayaa hadda shukaaminaya in badan oo ka mid ah taliyaashaas

Muuqaalka hoose ee Dooyaha la sheegay inay ka soo goosten Jubbaland, waa Ciidan ka soo jeda Besha Harti, uuna taliye ka yahay Wardi Cabddule Cali, oo ka so jeeda beesha Majeerten, Cisman Maxamud, Bahgaren, Axmed Aadan.

Taliyahan sidii Mahd Canbashe hadda u shaqaynaya , wuxuu taliye ka ahaa ciidanka Boliiska Kudhaa iyo Madhabo. Isaguna wuxuu ka soo jeeda Madhabo