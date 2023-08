Ehelkii Gudoonka Baarlamaank oo shaqo buuris loo sameeyey

Madaxweyne Xassan Culusoow oo kujira in guddoonka golaha shacabka la aamusiyo si aysan Xukuumadda ula xisaabtamin, ayaa amray in, in gudoomiye Kuxigeenka 1-aad ee golaha shacabka Federaalka Sacdiya Salaad wiilka ay u tahay eedada ee Max’ed Cabdullaahi Salaad laga dhigo Guddoomiye ku xigeenka Hay’adda Qaxoogiga iyo barakacayaasha.Sidoo kale Aadan Madoobe ayaa gabadhiisa isna guddiga Istaatikada Qaranka geystay maanta.

Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqalaaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax (Beenebeene) ayaa uga mahadceliyay Golaha Wasiirada ansixinta Xubnaha Golaha Maamulka sare ee Hay’adda Istaatiistikada Qaranka Soomaaliyeed.

Xubnaha Golaha Maamulka Sare ee Hay’adda Istaatiistikada Qaranka Soomaaliyeed ayaa kala ah:

1. Cabdi Axmed Cismaan

2. Maxamed Qaasim Maxamuud

3. XabIibo Sheekh Aadan Maxamed

4. Cumar Cali Maxamed

5. Axmed Xasan Ismaaciil

6. Guuleed Cismaan Maxamed

7. Cabdiraxmaan Khaalid Macow

8. Cabdullaahi Cabdi Nuur