Doiowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay ciidamo ka dejisay Raaskaamboni oo ka tirsan degmada Badhaadhe. Dowladda aya sheegtay in cutubyo ka tirsan ciidamada Gorgor gaar ahaan guutada 18aad ee kumandooska halkasi la geeyay, kuwaas oo la sheegay in ay lawareegayaan goobaha ay a ka baxeen ciidamada ATMIS, sida lagu daabacy barta X ee SNTV

Axmed Madoobe oo maantay mar kale loo doortay madaxweynaha Jubaland ayaa ku tilmaamay tallaabada ciidanka lagu geeyay Raaskaambooni mid la doonayo in ciidamada looga mashquuliyo dagaalka Shabaab.

Dooarshada ka dhacday maantay Kismaayo ee dib loogu doortay Axmed Madoobe ayaa waxa ka jira khilaaf, iyadoo Dowladda Soomaaliyaeshiyaad ay ggeeyen Jubbada hoose

Two planes of Turkish trained Gorgor troops deployed to Ras Kamboni near the #Kenya border amid tensions with #Jubaland. Ahmed Madobe warns against the move as his re-election, denounced by #Mogadishu, deepens the rift with President Hassan Sheikh’s govt. pic.twitter.com/TC65cgD478