Maxaynu ugu kala qaybsanahay la dagaalanka argagixisada Alshabab?

Duulaankii ay argagixisada alshabaab ku soo qaadeen degaanka Milxo ee degmada Laasqoray , oo ay ku doonayeen in beelaha Warsangeli qaarkood ay hub ka dhigis ku sameeyaan ayaa waxay banaanka keentay in maamulka Puntland iyo qaar ka mid ah beesha Warsangeli ayna doonayn in argagixisada laga sifeeyo Buuraha Calmadow.

Habeenkii ay argagixisadu soo weeraraen Milxo, isla habeenkaas waxa gobolka Sanaag ka bilowday gurmad la doonayey in loo gurmado Bulshada reer Milxo oo aan la ogayn markaas inta dhimatay, dhaawaca ah iyo inta go’doonsan.

Gurmadkii la doonayey in la garab istaago, oo dhalinyarada intooda badan soo hub qaateen ayaa waxa Isbaaraddii ugu horaysay u dhigtay Ganacsataddii, Isimaddii iyo qaar ka mid ah Culumida, mararka qaarkoodna cuna qabatayn dhaqaale ayaa loogu daray, si ayna Milxo u gaarin . Waxa waxaa samaynaya waa dadkii degaanka u dhashay.

Dawladda Puntland, siddii dhaqanka u ahayd waa yimaadeen degaanka Milxo sawirana waa iska qaadeen. Haddii ay diyaar u yihiin in Maleeshiyadkan dhowr iyo tobonka Sano buuraha Barakaysan ku dhuumaalaysanayey ay ka saraan waxay ahayd inay la yimadaan Gawaarida gurmadka deg dega ah, Cisbitaalo iyo shaqaale caafimaad oo daryeela dadka ku dhaawaacma dagaalka, marka dagaalku uu bilowdo , intaba lama ayna iman oo waxay la yimaadeen Kamardo Casri ah. Saraakiisha qaarood sawirada markii ay iska qaadeen saacado ka dib Boosaaso ayeey joogeen

Cabsida ugu weyn ee argagixisadu qabtay ayaa u muuqatay inay rumowday taas oo ahayd in magac beeleed lagula dagaalamo alshabaabka , waana tan socotay, hase ahaatee waxa soo if baxay Kooxo ka soo jeeda Maakhir oo ka caga jiidaysa arintan. Waana tan keentay in argagixisaddii Beelaha Warsangeli qaar ay yiraahdaan hub ka dhigis ayaan ku samaynaynaa, qaarna ay yiraahdaan waa idin la shaqaynaynaa .

Ugu danbayntii maanta Qoysas reer Guuraa ah oo aan hubaysnayn iyo kuwa ka shaqaysta Macdanta ayaa khatar ku jira in la bartimaamadayto iyaga oo alshabaabku u arkaan khatar ku soo socota, halka qaar kalena ay doonayaan inay alshabaabku u ilaaliyaan Milxo iyaguna macdanta ka gurtaan. Maamulka Puntland, iyaguna waa ogyihiin in qofka la shaqaystaa argagixiso isaguna uu argagixiso yahay, ma jirto sabab ay u sii daawdaan, Waa in maxkamdda la hor keenaa.