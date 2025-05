Difaaca Hindiya oo iska celin jari waayay Diyaaradaha Pakistan

Talafishanka Aljazeera ayaa sheegay in gantaalihii ay Pakistaan ku rideen dalka Hindiya ay difaaci kari waayeen Iron Domekii loogu talo glay inay gantaalahaas soo ridaan.

Gantaal kasta oo ay Pakistan riday halkii loogu talo galay ayuu ku dhacay

Ciidanka Hindiya waxa laga qabtay laba duuliye oo diyaaradahoodii la soo riday

Al Jazeera reports that India's Iron Dome defense system has utterly failed to stop Pakistani missiles, with every missile successfully hitting its target. This raises serious questions about the effectiveness of India's defense capabilities under the Modi government.… pic.twitter.com/zOySd7lMHJ