15th October 2026 admin Category :
Ma jiro Safiir kale oo sidaa samayn lahaa aan ka ahayn kan Turkiga u fadhiya Soomaaliya
Inta badan Xildhibaanaddii beelaha Soomaaliyeed u soo doorteen inay ku metelaan Baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa reer Puntland waa loo diiday ama waa laga mamnuucay inay ka soo qayb galaan kalfadhiyada Baarlamaanka. Iyadoo taasi jirtay ayaa maanta Safiirka Turkiga loo daawasho geeyey Guriga Baarlamaanka halkii ay ka fariisan jireen Xildhibaanada maqan ee u badan beesha Harti.
Intaa waxa ka daran oo u baahan la xisaabtan waa siyaasiyiinta Raxanweyn iyo siyaasiyiinta beelaha laga tirada badan yahay oo dawladdii Soiomaaliyeed u arkay inay tahay Xasan Culusow. Markii horeba waa sida uu rabay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday .
Joined H.E. Abdulkadir Mohamed Nur (Jama), Speaker of the House of the People of Somalia’s Federal Parliament, for the closing of EACON 2026 in Mogadishu today. Together, we look forward to advancing Somalia’s integration into the EAC for the benefit of our people. 🇸🇴 🌍 https://t.co/D0mIywxwrW— Amb. Ilyas Ali Hassan (@IlyasAliHassan) October 13, 2026