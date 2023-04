Ciyaal weerada Muqdisho ee Xaafadda Kaaraan iyo Dawladda Xasan Culusoow oo iyana ah Odayaal weero dhaqaale ayaa wada hadal uga furmay magaalada Muqdisho.

Laga soo bilaabo dawladdii Cabdulaahi Yuusuf ee Beesha Hawiye ku inqilaabay 550 Xildhibaan ee argagixisaddii Maxaakiimta, oo markii danbe u doortay Sheekh Shariif madaxweynaha iyo ilaa maanta 2023 waxa dawladda Soomaaliyaa lagu abaal marinayaa danbiilayaal ay ahayd in sharciga la mariyo

The Kaaraan district Abshir Mohamud, has confirms that he has held face-to-face talks with some of the members of the notorious Ciyaal Weero gang amid raising concerns about increased crimes committed by the youth gangs. In an exclusive interview with @DalsanTv on Sunday… pic.twitter.com/JkW15fRufV