Ciidanka Puntland oo ku ruqaansaday fariisimaha ay kaga sugan yihiin Calmiskaad yihiin haraadiga Argagixisada

WATCH: @GaroweOnline Obtains New Footage of Puntland Troops Advancing Deep Into ISIS Hideouts in the Calmiskaad Mountains. #Somalia pic.twitter.com/OS6BAiO5Kl