Bahdil lagu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya oo Ciidankii Baddiisa Qabsan laha salaan ka qaatay

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Culusoow ayaa salaan ka qaatay ciidanka badda dalka Itoobiya. Itoobiy ma laha Bad , hase ahaatee Badda Soomaaliya ciidankii qabsan lahaa ayaa soo dhowaynaya oo u madaxweynuhu salaan ka qaadanayaa

A Somali president receiving a guard of honor from Ethiopian navy – an absolute disgrace. pic.twitter.com/V8i7tFuGT5