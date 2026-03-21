Cal Madow Caalamka lama mid aha

21st March 2026

Buurta Barakaysan ee Cimilada kala duwan leh

Khayraadka Calmadoow marka laga yimaado Dahabka Milxo iyo Macdanaha Qaaliga ah ee Dhalan iyo Majayahan ma oh tahay in ay ka mid tahay 5 Degaan ee Aduunkaan an ku nool nahay ee laga helo Cimilada ay ka baxaan Dalagyada Qaboobaha iyo Kulayka.

1) Andes Region South America

2)south Asia India ,Nepal

3) Mediterranean + Mountain Zones (e.g., Morocco, Turkey)

4 Southeast Asia Highlands (e.g., Vietnam, Philippines).

Somali badan oo an aqoon badan u lahayn ayaa marka ay arkaan Khudaarta soo Baxda waxay oranayaa waa AI lakiin waxa aanay ogayn in Degaan isu muuqda aad ka Beeran karto.

Tropical crops (lower slopes):

• Bananas

• Mangoes

• Papaya

Cooler/temperate

Halka aas dhinaca kale ka beeran karto.

. Orange

• Apples (in some parts)

• Plums

• Vegetables like cabbage, carrots.

Waxaa intaa u Dheer Dalxiiskii, kaluunkii Bada iyo Petroleum kii.

