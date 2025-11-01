1st November 2025 admin Category :
Turkida aaminsan inay ninka madow ka caqli badan yihiin iyo Mooryaan ay adeegsanayaan ama tababarteen ayaa dabada ka riixaya wararka been abuurka ah ee la leeyahay Boosaaso ayuu ka soo degaan hubka lagu xasuuqayo reer Suudaan.
ninkii caadaa ee argagixisada ahaa ee ugu danbeeyey Buuraha Cal miskaad wuxuu ajaa Turki, waxa jira kuwa badan oo is qarinaya oo ku nool gudaha Soomaaliya.
Footage from October 22 shows a cargo plane from the UAE delivering a new group of Colombian mercenaries to Bosaso. These mercenaries, fighting alongside RSF militants, used drones targeting El-Fashir, #Sudan to kill civilians. pic.twitter.com/aAKk0MB5MR— Umut Çağrı Sarı (@umutcagrisari) October 31, 2025
🚨 BREAKING:— Ʌ฿ҮӐŊ (son of Ðaraawiish)🐎🇸🇴 (@RealAbyan) October 30, 2025
Bosaso Airport in Puntland State, Somalia 🇸🇴 has effectively become a UAE 🇦🇪 military logistics hub supplying Sudan’s RSF militia, the same group committing genocide in Darfur.
Puntland leader Said Abdullahi Deni is complicit in enabling these atrocities. https://t.co/LwnympaDbm pic.twitter.com/KzIFHth8zM