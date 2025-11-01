Boosaaso waa lagu soo duulay

1st November 2025

Turkida aaminsan inay ninka madow ka caqli badan yihiin iyo Mooryaan ay adeegsanayaan ama tababarteen ayaa dabada ka riixaya wararka been abuurka ah ee la leeyahay Boosaaso ayuu ka soo degaan hubka lagu xasuuqayo reer Suudaan.

ninkii caadaa ee argagixisada ahaa ee ugu danbeeyey Buuraha Cal miskaad wuxuu ajaa Turki, waxa jira kuwa badan oo is qarinaya oo ku nool gudaha Soomaaliya.

