Booliiska magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa baaraya toogasho xalay ka dhacday halkaas oo ay ku dhinteen labo nin ayna ku dhaawacmeen lix kale oo ka qeyb galayay aroos ka dhacayay koofurta magaalada.

Amy Bond oo ka tirsan booliiska ayaa warbaahinta Canada waxay ka soo xigatay inay sheegtay in booliisku uu gaaray goobta abbaaro 10:21 p.m. Xalay. Waxay sheegtay in dadka uu dhibku gaaray ay ka qeyb galayeen aroos ka dhacayay meel u dhow Garoonka Caalamiga ah ee Ottawa.

Afar saac kaddib toogashada, booliiska ayaa sheegay inaysan jirin khatar kale.

Ilaa iyo haatan cidna looma soo xirin toogashadan, sida ay sheegtay Bond.

Booliiska ayaan shaacin magacyada labada nin ee dhintay ilaa laga wargeliyo qoysaskooda. Waxay sheegeen in midna dadka uu dhibku gaaray uusan degganeyn Ottawa.

Hase yeeshee, baraha bulshada Soomaalida ayaa laysla dhex marayaa in mid ka mid ah dadka halkaas ku dhintay uu ahaa wiil lagu magacaabo Saciid Mire, oo la sheegay inuu halkaasi u tagay ka qeybgalka arooska.

“Rabshaddan waa musiibo. Waa mid aan la aqbali karin,” ayay Bond tiri. “Dhib ayay ku tahay bulshadeenna.”

Marc-Antoine Deschamps oo waaxaha caafimaadka ka tirsan ayaa sheegay in lixda dhaawaca ah aysan xaaladdoodu darneyn.

Baaritaan ayaa socda mana jirto ilaa iyo haatan warbixin ku saabsan in “qowmiyad gaar ah la bartilmaameedsaday,” ayay tiri Bond, iyadoo xustay in booliisku aysan u kala caddeyn in toogashadan loo aqoonsado dembi nacayb ah.

“Ma jiro wax caddeynaya in toogashadan uu nacayb sababay,” ayay tiri.

Labada dhimatay ma deggana Ottawa: booliiska ayaa sidaa yiri

Weli booliisku wax war ah kama soo saarin sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen iyo cidda ka dambeysay.

Coun. Jessica Bradley, oo madax ka ah halka ay dhibaatadu ka dhacday, ayaa warkan ku tilmaamtay “mid aad u xun.”

“Tani meelna ugama jirto bulshadeenna ,” ayay tiri. “Wax dulqaad ah looma muujinayo rabshaddan, waxaana rajeynayaa in kuwii ku lugta lahaa iyo kuwa laga yaabo inay wax ka og yihiin ay booliiska la wadaagaan. Iyo inaan tan degdeg u xallin doonno. “Dilku waa kii 11aad iyo 12aad ee booliisku shaaciyay sanadkan.

Booliiska ayaa dadka ka codsanaya inay la wadaagaan warbixinta dhacdadan. Waxay gaar ahaan doonayaan inay warbixinta lasoo wadaagaan dadka heystay telefoon, kaamiro amaba muuqaalka meesha intii u dhaxeysay 10 p.m. iyo 10:30 p.m.

“Haddii ay jirto wax warbixin ah iyo caddeyn aad keeni karto, fadlan la imow sababtoo ah taas dhab ahaantii wya na caawineysaa.” ayay tiri Bond.