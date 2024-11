Bandhig ka dhacay Sacuudiga oo muran dhaliyay kadib markii dadka qaar u arkeen in “Kacbada” loogu gefey

Bandhig dhar xirashada lagu xayeysiiyo oo ka dhacay dalka Sacuudiga ayaa noqday mid muran badan dhaliyay kadib markii qaar ka mid ah dadka mayalka adag ay sheegeen in shaashadaha goobta bandhigga lagu xiray loo ekaysiiyay Kacbada.

Shaashadan ayaa lagu daawaday bandhig dhaqameedka sanadlaha ah ee lagu magacaabo Riyadh Season ee dalka Sacuudiga, waxaana si weyn looga falceliyay baraha bulshada ee caalamka oo ay ku jiraan warbaahinta Carabta.

Intii lagu guda jiray baahinta warbaahinta rasmiga ah ee Sacuudiga, waxaa lagu eedeeyay kooxaha mayalka adag sida Ikhwaanul Muslimiinka inay ka dambeeyaan dhaleeceynta Bandhigga Riyaad, iyagoo doonaya inay beegsadaan Sacuudiga iyo qorshihiisa isbadalka.

Sida uu dhigayo qorshaha Hiigsiga 2030-ka ee Sacuudi Carabiya, waxaa dadaal loogu jiraa in aan meesha laga saarin ku tiirsanaanta dhaqaalaha ee saliidda, balse sidoo kale dib u habeynta bulshada ee dalka, gaar ahaan xuquuqda haweenka.

Laakiin dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, qoraallo aad la isugu dhaafsanayay baraha bulshadu ku wada xiriirto, oo barta X ka mid tahay, horeyna loo oran jiray Twitter, kuwaas oo dhaqdhaqaaqyada madadaalada ee Riyaad lagu tilmaamay inay yihiin ‘aflagaado’.

Ururrada difaaca Sacuudiga si looga hortago dhaleeceynta ayaa sheegay in waxa la arkay intii lagu jiray bandhigga ay ahaayeen kaliya agab dhalo ka samaysan oo afar-gees ah.

Maamulka la dagaalanka xanta ee Sacuudiga ayaa si cad u beeniyay in muuqaalka Kacbada la isticmaalay intii uu socday bandhiggaas.

Maamulka ayaa sheegay in uu ahaa kaliya dhisme qaab afar-gees ah u sameysan oo quraarad ah, kaas oo aan shaqo ku lahayn Kacbada. Hay’adda warkaan sheegaysa waa warbaahin madax-bannaan oo Sucuudigu leeyahay oo isha ku haysa wararka xanta ah ee internetka ka jira, si

Maxaa shaashada ‘Kacbada u eg’ loogu dhaleeceeyay bandhigga fashiyoonka ee Riyaad?

Qoraalka sawirka,Qaar ka mid ah dadka isticmaala barahaan ayaa ku tilmaamay bandhigga dharka iyo dhaqanka ee Riyaad mid anshax xumo ah

Dhowr qof oo Islaamiyiin ah ayaa dhacdadan ka hadlay, iyadoo qaar ka mid ah faallooyinkooda ay ku sheegeen in bandhiggu uu ahaa mid ‘shaydaan’.

Sawirada iyo muuqaalada xafladda ayaa lagu wadaagayaa internetka iyadoo la isticmaalayo Telegram iyo Facebook.

Qaar ka mid ah dadka isticmaala barahan ayaa ku tilmaamay bandhigga dharka iyo dhaqanka ee Riyaad mid anshax xumo ah, halka qaar kalena ay bar-tilmaameedsadeen qoyska boqortooyada Sacuudiga iyo dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan.

Sheekh caalim ah oo reer Suuriya ah oo lagu magacaabo Cabdulraxmaan al-Idrisi ayaa ku andacoodey in dumarku ay ku wareegayeen quraaradda ‘Kacbada u eg’ ee bandhigga ka soo muuqatay.

Waxa uu sheegay in ay tahay fal shaydaan oo loogu yeeray Dajjaal.

Qaar ka mid ah isticmaalayaasha baraha bulshada ee dalka Pakistan ayaa sidoo kale qoray faallooyin arrintan ku saabsan. Nin lagu magacaabo Mulla Haqqani ayaa yiri, ‘Kacbada ayaa lagu aflagaadeeyay munaasabadda toddobaadka ee Riyaad. “Waxay si bareer ah ugu nashaqadeeyeen wax u eg Kacbada oo dumarkii qaawanaa ay ku wareegayeen,”.

Haweeney lagu magacaabo Mona ayaa sheegtay in goobta oo fannaaniin iyo dad kale ay ka sameynayeen qoob-ka ciyaar lagu soo bandhigay sawir agab loo ekaysiiyay Kacbada.

Qaar ka mid ah dadka ayaa xitaa isku dayay in ay u sharxaan kuwa kale in ‘shay kasta oo qaab cube ah ama afar gees u sameysan uusan ahayn Kacbo’. Shahnaz Solangi ayaa qoray in Pakistaniyiintu ay wadaan olole ka dhan ah Sacuudi Carabiya iyagoo ka caraysan arrintaan.”

Falcelin adag oo ka timid warbaahinta Sacuudiga

Qoraalka sawirka,Sawirrada muranka dhaliyay ayaa ah quraarad loo ekaysiiyay Kacbada.

Telefishin laga leeyahay Sacuudiga ee Al Carabiya ayaa sheegay intii uu socday bandhigaan oo ahayd 17-kii Nofembar in “akoonno aan la garanayn oo laga shakisan yahay” oo baraha bulshada ah ay bilaabeen olole ” lagu weerarayo mashaariicda Sacuudiga”.

Maqaal lagu daabacay mareegta Al-carabiya ayaa lagu sheegay in ololaha baraha bulshada ee lagu dhaleeceynayo Bandhigga Riyaad looga dan leeyahay in lagu xumeeyo awoodda Sacuudiga iyo barnaamijka Hiigsiga 2030-ka.

Dhinacyada qaar ayaa dhaleeceeyay oo la xiriiriyay arrintaan dagaalka ka socda Qasa iyo Lubnaan.

Si kastaba ha ahaatee, Qoraaga taageera Boqortooyada Sacuudiga Cabdallah Al-jaadaiya ayaa Al-Carabiya u sheegay in ololahan ay ka dambeeyaan “Ikhwaanul Muslimiin” oo laga mamnuucay Sacuudiga iyo xubnahooda ku nool daafaha caalamka.

Mar la weydiiyay sababta keentay in xafladaha lagu dhaleeceeyo heesaha iyo qoob-ka-cayaarka, ayay Jacdiya sheegtay in dhammaan xafladaha ay yihiin kuwo isku xiran, ujeeddadooduna ay tahay maaweelo ay ku muujinayaan farxadda Muslimiinta.

Al-jaadaiya ayaa sheegay in Sacuudiga uu ku socdo isbedel weyn, wuxuuna sheegay in ay la tacaaleen dad badan oo ka faa’ideystay xilliyadii hore, kana soo horjeeday isbedelka dhacay.

Waxa uu yiri, “Ma jiraa qof caqli-leh oo adduunka ku nool oo oran kara shay kasta oo cube ama afar gees u sameysan waa cayda Kacbada”?

Waxa uu ku andacoodey in dadkan ay isku dayayaan oo kaliya in ay ceebeeyaan Sucuudiga iyaga oo ku jeesjeesaya dhulka barakaysan.