Fadlan ka soo qayb gal banaan bax looga soo horjeedo xasuuqa ka socda Laascaanood

🗣️Protest for #Laascaanood in #DC



In front of @StateDept @nedprice



Please join us this Friday!



Protest to STOP the massacres by the brutal secessionist 'somaliland' regime.



📅 Fri 24th 2023

⏲️ 9AM – 14PM

🪧 2201 C St NW, Washington DC 20520#Somalia 🇸🇴 #SSC #SSCGenocide pic.twitter.com/VnCfmkwTsC