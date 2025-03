Puntland ayaa soo bandhigtay baasaboorada ajaaniib laga heley buuraha Calmiskaad:

Dawladda bandhigay ayaa soo bandhigtay Baasaboorada dalaka Sucuudi, Jarmal, Argentine, Tuunisiya, Tansaniya, Kenya Lubnaan, Baxrayn, Bangladesh, & K. Afrika. Basabooradan ayaa laga helay godadka buuraha Calmiskaad

This striking video captures an army officer examining passports belonging to international terrorists in Puntland, #Somalia. The documents, linked to individuals from South Africa, Morocco, Argentina, and Saudi Arabia, were found in the same location targeted by a U.S. airstrike… pic.twitter.com/kDkikJlW2n