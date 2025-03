Waxa la baafinayaa: Yuusuf Cismaan Bootaan Saalax oo maanta oo Arbaca ah oo taariikhdu ay tahay 5tii bishii Maarso 2025-dii ay noogu war danbeysey isagoo markaa ka soo baxay gurigooda oo ku yaal degmada Koodbuur, gaar ahaan magaalo Obsiiye, ee magaalada Hargaysa. Ilaa haddan na aan la hayn raq iyo ruux toona.

Yuusuf Cismaan Bootaan, oo da’diisu tahay 50 jir, oo qaba xanuun la yiraahdo Echolalia (which is a medical condition in which someone repeats the words that someone else has just said) kaas oo lagu garto qofka oo hadalkii lagu yidhi kaa daba oranaya, waxa baafinaya hooyadii oo la yiraahdo Caasha Cabdullaahi Cali iyo walaalihii oo kala jooga magaalooyinka Hargaysa, Ceerigaabo iyo magaalada London ee dalka Ingiriiska.

Waxa laga codsanayaa ciddii aragta ninkaa aan kor ku soo sheegnay inay la soo xidhiidhaan walaalkii oo la yiraahdo Maxamed Saalax Bootaan oo laga helo telefoon lambar 063-4475545, ama ay geeyaan saldhig booliis halka ugu dhow.

Mahadsanidin