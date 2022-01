Wasiir Jamaal oo u jawaabay Awr kiraalihii aa sumcadda fiicn lahayn ee Sheegay inuu Beel Soomaaliyeed aqoonsi la raadinayo

Wasiirka Qorshaynta ee dowladda Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, ayaa si adag uga jawaabay qoraal uu bartiisa twitter-ka soo dhigay xildhibaan Gavin Williamson oo ahaa xildhibaankii aqalka barlamaanka UK horgeeyay mooshinka looga doodayay aqoonsiga Soomalailand.

Wasiir Jamaal ayaa qoraalkiisa ku yiri: “Tani waxay dhab ahaantii muujinaysaa jaahilnimadaada ku aadan xaaladda gudaha ka jirta. Qof si sharaf dhac leh looga ceyriyay shaqadii uu dowladdiisa u hayay ka dib markii uu dusiyay sirar la xirriira amniga qarankiisa ma aha inuu farageliyo arrimaha gudaha ee dal madaxbanaan.”

Xildhiaban Gavin oo dooda u soo bandhigayay xubnaha aqalka baarlamaanka ayaa sheegay in la joogo xilligii ay UK aqoonsan lahayd Somaaliland.

No,this actually shows your complete ignorance of the situation on the ground. Someone disgracefully fired from his own gov’t for leaking national security info has no business meddling in the internal affairs of a sovereign nation.Supporting secession only adds insult to injury. https://t.co/Sh8t49QeDx

This shows a complete lack of understanding of the political reality on the ground. It’s important for junior ministers to listen to Parliament as it is the role of Parliament to have a say on policy. Yesterday showed there is a broad consensus for UK Gov to recognise Somaliland. https://t.co/EoSHo74Sdz