A SNM oo suuqayada Hargaysa dhacaysa

12th September 2026  admin  Category :

Malaayiin lacag ah ayaa maamulka Isaaqland ku bixiyaan aqoonsiga ay raadinayaan taas oo hadda laga baqayo gaajo kajirta degaanadaas in Dadku si cunaan oo markii dhaqaalihii oo dhan Ajaaniib aqoonsi raadis ah la siiyey

https://web.archive.org/web/20110421220711/https://allsanaag.com/Details.asp?id=6819

https://web.archive.org/web/20110421220711/https://allsanaag.com/Details.asp?id=6834

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*