12th September 2026 admin Category :
Malaayiin lacag ah ayaa maamulka Isaaqland ku bixiyaan aqoonsiga ay raadinayaan taas oo hadda laga baqayo gaajo kajirta degaanadaas in Dadku si cunaan oo markii dhaqaalihii oo dhan Ajaaniib aqoonsi raadis ah la siiyey
https://web.archive.org/web/20110421220711/https://allsanaag.com/Details.asp?id=6819
https://web.archive.org/web/20110421220711/https://allsanaag.com/Details.asp?id=6834
Somaliland 2026 🤣🤣🤣— Ibrahim 🇩🇯 (@mahamad_ibrah) September 12, 2026
Quelqu'un peut traduire ou expliquer ce qui vient de se passer ici ?! 😂 La réaction des gens est incroyable 😭 pic.twitter.com/CT36VF0zj3