Arday Soomaaliyeed ayaa ku guulaystay tartanka cilmiga Computerka ee qaaradda Africa
Tartankan caalamiga ah ee ka dhacay Abidjan, Côte d’Ivoire, oo ay ka qeybgaleen 27 dal oo Afrikaan ah iyo boqolaal mashruuc, ardayda Dugsiyada Caalamiga ah ee Turkish Maarif – Soomaaliya waxay ku guuleysteen kaalinta koowaad ee Qaybta Kombiyuutarka iyo caqliga Macmalka (AI).
⚡️LATEST: Students from @tmfsomalia have won first place in the Computer Science and Artificial Intelligence category at Science Fest Africa 2026, one of the continent’s largest science exhibitions, held in #Abidjan. The event brought together participants from 27 African… pic.twitter.com/fS96F3nUpq— Arlaadi Media (@ArlaadiMnetwork) April 26, 2026