Ra’iisal Wasaare Rooble, Siciid Deni iyo Ahmed Madoobe ayaa shirkii dhammaa ee looga hadlayey arrimaha doorashada waxeey u beddaleyn mid amniga ku soo ururay. Waxaana shirkii oo dhan lagu soo koobay in ra’iisal wasaaraha la yiraahdo halagu wareejiyo amniga guud ee dalka.

Waxaa la is weeydiinayaa sababta uu ra’iisal wasaaruhu uu u rabbo in lagu soo wareejiyo ammaanka guud ee dalka. Waxaan la soconaa in doorashooyinka ka dhacaya Garoowe, Kismaayo, Baydhabo, Samareeb, Jowhar iyo midda ka socota magaalada Muqdisho intaba amnigooda uu xil ka saaranyahay maamuladda ka dhisan deeggaanadaas, mana jirto wax amniga doorashooyinkaas caqabad ku ah.

Sidoo kale, ma jirto sabab loogu wareejiyo ra’iisal wasaaraha amniga guud ee dalka. Ra’iisal wasaaraha horey ayaa loogu wareejiyey amniga doorashada, balse waqtigan waxa meesha ka socda waa wax ka weeyn amniga, waana wax danno gaar ah laga leeyahay, taasoo ay dabada ka riixayaan waddamo shisheeye.

Si kastaba ha ahaatoo, markii la isku afgaran waayey qodobka amniga, ayaa inta Farmaajo ku kacsan oo dhan waxeey la yimaadeeyn ineey yiraahdaan maadaama uu R’iisal Wasaare Rooble uusan amni ku dareemeeyn ku dhex shaqeeynta madaxtooyada, waa in ciidanka AMISOM la geeyaa madaxtooyada Villa Soomaaliya, lagana soo saaraa dhammaan ciidanka Soomaalida.

Gabagabada ayaa ah, in hadii Ra’iisal Wasaare Rooble uusan ku shaqeeyn Karin cabsi darteed madaxtooyada gudaheeda, Muqdisho waa magaalo weeyn, inta la soo gabagabeenayo doorashada waxa uu ku sii shaqeeyn karaa wasaaradaha kale ee dawladda ee ku yaal magaaladda Muqdisho, balse waa in aan marna la aqbalin in AMISOM ay madaxtooyada cag soo dhigto iyo in aan marnaba la aqbalin in amniga guud ee dalka lagu wareejin Ra’iisal Wasaare Rooble oo ah shaqsi u adeegaya dawladdo shisheeye.