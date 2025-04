Saynab Yaasiin: Weriye laga diiday inay xijaab xirato oo iska casishay telefishin caan ah iyo dood ka dhalatay

Go’aan iscasilaad ah, bayaan rasmi ah, iyo falcelin caro leh oo baraha bulshada laga bixiyay… Waa sida wariye Saynab Yaasiin ay uga tagtay shaqadii ay ka heysa telefishinka Lubnaan waxa ayna noqotay arrin ay dadku aad u hadal-hayaan.

Saynab ayaa ku dhawaaqday in laga mamnuucay inay ka soo muuqato shaashadda xijaabkeeda awgii, tallaabadaas oo dib u furtay dood ku saabsan xorriyadda hadalka ee warbaahinta dowladda iyo xadka waxa loo yaqaan ‘dhexdhexaadnimada muuqaalka” ee hay’adaha rasmiga ah.

Aragtiyada ayaa u kala qaybsamay kuwa u arka xayiraadda mid takoor ah iyo kuwo difaacayay xeerarka kanaalka, taas oo ka tarjumaysa sida ay xasaasi u tahay arrintan iyo kala duwanaanshaha aragtiyaha.

Saynab, oo dhowaanahan ahayd weriye ka soo warami jirtay dagaalladii dhawaan ka dhacay Lubnaan, ayaa iscasilaaddeeda u gudbisay wasiirkii warfaafinta ee Lubnaan Paul Morcos, iyada oo su’aal ka waydiisay waxa ay ugu yeertay waddaniyad kala daadsan, waxaanay sheegtay in waaxdu “aysan ahayn mid u siman dhammaan shaqaalaheeda, balse kaliya kuwa aan xidhnayn xijaabka.

Go’aankaasi waxa uu dhaliyay mowjad garab-istaag loogu muujinayo iyada iyo dhaleecayn loo jeediyay telefiishanka Lubnaan. Nancy Lakkis oo ah saxafiyad u dhalatay dalka Lubnaan ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada waxay ku tri: “Lubnaan waa dawlad dadka oo dhan u dhaxaysa, xoriyadduna waa mid aan la qaybin karin, laakiin waa in aan loo fahmin qaab doorasho.”

Isla markaana, Laqqis waxa ay ku baaqday in la sameeyo hab dhab ah, iyada oo xustay in Saynab ay horeba u ogeyd xeerarka u yaalla hay’adda: “Zainab waxay oggolaatay inay u shaqeyso hay’addan iyadoo og xeerarkan…Maanta markii dacwadda dib loo furay sannad ka dib, wasiir cusubna loo dhiibay mas’uuliyadda, tani waxay keenaysaa in su’aalo la iska weydiiyo.

Weriye Saynab Kahil ayaa iyadana ku doodday in arrintu aanay la xiriirin Saynab Yaasiin oo keliya, balse ay tahay mid guud ahaan dumarka xijaaban ee hay’adaha warbaahinta ka hawl-gala quseysa, iyadoo qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada ku tiri: “Haddii gabar Muslimad ah oo xijaaban ay shaqadeeda suxufinnimo gudanayso, maxaa nalooga diiday riyo aanu barannay oo aanu rabnay inaan gaarno, dhammaanteen arrintan ayaa nalagu gefayaa, waana in nidaamkan fashilmay wax laga beddelo.

Dhankiisa, suxufi Xuseen Shacbaan waxa uu aaminsanaa in arrintu ka gudubtay shakhsiyad, isaga oo soo qoray: “Saynab Yaasiin waxa ay qaadaysaa dagaal muhiim ah oo ay ku doonayso in ay ku soo ceshato xuquuq muhiim ah oo la xaday. Dagaalkani waxa uu noqon karaa tallaabo aasaasi ah oo lagu jebinayo nidaamka takoorka ee ka dhanka ah haweenka saxafiyiinta ah, haweenka iyo haweenka xijaabka ah, iyo in qof kastaa uu xaq u leeyahay in uu shaqeeyo iyo is-qiimaynta, xor ka ah takoor.”

Weriye Faatima Al-Mawla ayaa iyaduna aaminsan in dhacdadani ay muujinayso cillad qoto-dheer oo ka jirta fikradda dhexdhexaadnimada warbaahinta, iyada oo soo qortay: “Télé Liban, oo loo malaynayo in ay noqoto madal ay ku kulmaan dhammaan Lubnaaniyiinta, ayaa maanta noqotay tusaale loogu daydo kala qaybsanaan iyo takoorid… Ka hortagga in weriye ka soo muuqdo kamaradda xijaabkeeda awgii waa wax xadgudub ku ah xuquuqda ay u leedahay hadalka iyo xorriyadda saxaafadda.”

Dhanka kale, qaar ka mid ah dadka isticmaala barta X ayaa taageeray siyaasadda kanaalka. Wariye Tony Mansour waxa uu yiri, “Télé Liibaan waxa uu had iyo jeer ahaa tusaalaha wada noolaanshaha xirfadeed, isaga oo isu keenaya asxaabta kala duwan ee qaybaha kala duwan una fidinaya jawi ixtiraam leh, oo aan lahayn hal-ku-dhigyo diimeed kasta. Hannaankan ma ahayn mid lagu muransan yahay; wuxuu qeyb ka ahaa astaanta hay’adda”.

Iyada oo uu murankan jiro, Nada Saliba, Ku-xigeenka Agaasimaha Guud ee Tele Liibaan, ayaa soo saartay bayaan ay ku beeninayso bartilmaameedka shakhsi ahaaneed, iyada oo ku tiri “Télé Liiban taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba ma qaadan wax calaamado diimeed ah, caadooyin, ama calaamado lagu soo bandhigo shaashadda,” iyo in halbeegyada lagu dabaqay “ha kala soocin diimaha,” iyada oo ku nuuxnuuxsatay “in isbeddel kasta oo ku yimaada siyaasaddan ay mas’uuliyaddiisa keli u fuuleyso guddiga maamulka.”