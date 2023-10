RW Xamze miyaa la inqilaabay mise Magacaabisrtiisa awalba ahayd Magac u yaal.

Sanadihii ugu danbeeyey ee Soomaalidu qabsanaysay doorashada Dadban ee Muqdisho lagu qabanayey, ayaa natiijada ka dhalatay doorashadaas dhacday waxay ahayd Haddii siyaasiga guulaystay uu ka soo jeedo beesha Hawiye, in uu isagu soo xulan jiray RW ka soo jeeda beesha Daarood , inkastoo mid ka mi ah uuna waqtigiisa dhamaysan, hase ahaatee marka uu ku guulaysto siyaai Daarood oo uu soo doorto Raisul wasaare ka oo jeeda beesha Hawiye , Ra’isul wasaarahaasi wuxuu noqdaa mid ka awood badan madaxweynaha Daarood, sababtuna waa caasimadda oo beesha degtaa aaminsan yihiin in marti lagu yahay

Tusaalaha ugu fiican maata Ra’isul wasaaraha hadda Jooga Xamze Cabdi, oo inta uu xilka hayey aan cag soo dhigin Gobolada Sanaag, Bari, Nugaal, Sool iyo Mudug, sababtuna ay tahay cabsi uu ka qaba inuu ka caraysiiyo xag jirka reer Muqdisho sidaasna shaqaiisa uu ku waaya.

Maanta Rw Xamze , si u raali geliyo xag jirka reer Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya afduubka ku haysta waxay ku khasbeen in shaqadii xafiiska Ra’isul wasaaraha iyo tii metelaadda Beesha Daarood ay hoos u dhigaan oo ay ku cadaadiyaan inuu qabto shaqaddii Golaha degaanka degmada Hodan oo xariga ka jaro Jidka xaafadda Taleex oo inta badan Guryaha xaafaddaas ku yaal bililiqo lagu haysto

Marka uu RW Xamze xariga ka jarayo jida dhex mara xaafadda Taleex oo inta badan guryaha xaafaddaas biliiqo lagu haysto, waxa magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur galbeed ka socda shir lagu sheegay madasha iskuwidda Arrimaha Bini’aadanimada oo ay soo qaban-qaabisay hay’adda Maareynta Musiiboyinka Qaranka Soomaaliyed ee SoDMA.

Shirkaas ayaa waxa Gudoominayey Ra’isulwasaare ku xigeenka Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya, Saalax Axmed Jaamac oo ka soo jeeda Beesha Isaaq iyo dhamaan maamul goboleedyada Soomaaliya aan ka ahayn maamulka Puntland.

Ugu danbayntii sida ay ku dhisan tahay dawladda Soomaaliya ee hadda joogta iyo sida ay u shaqayso maraka aad ka soo bilowdo Ma daxweynaha oo labo bilood Hirshabeele iyo Galmudug ka dhaxeeya oo aan Soomaalida kale dan ka lahayn, sida xafiiskii Ra/isul waaaraha loo bahdiayo, sida loo qabanayo shirar horumarineed oo loo leeyahay Puntland loo joojin maayo oo waa la qabanayaa sida kan hadda ka socda Baydhaboo. Sababta ugu weyn ee kalifty in siyaasiyiinta Hawiye ee Madaxweynuhu u weyn yahay sidaas u dhaqmaan waa iyaga oo aaminsan in Dumarkii iyo carurtii ja carari kari waayey magaalada Muqdisho 1991 ee halkaa lagu dilay inay ku guulaysteen dagaalkii sokeeye Soomaaliya. inta xaiida la tusayana iyo inaanay Daarood is arag dawldnimo waa inaga dheer tahay

ALLSANAAGCOM