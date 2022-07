Muqdisho waxaa maalmahaan ku soo batay amni xumo baahsan, waxaana amni xumidda ay isugu jiraan dilal, kufsi, isbaaro iyo dhac loo geeysto dadka degan guryahooda iyo kuwa magaalada dhexmaraya.

Shalay waxaa magaaladda Muqdisho lagu dilay macalin iskuul,

Waxaa maalin dhaweeyd la galay maqaayad taasoo dadkii fadhiyey oo dhan laga wadda qaatay talleefanadii iyo lacagtii,

Waxaa jiray guryo la weeraray oo hantidii tiil laga qaatay,

Waxaa la qarxiyey maanta shakhsi dalka Talyaaniga ku xirnaa waqti dheer oo dhawaan la soo daayey,

Waxaa number 4 lagu dilay habeen dhaweeyd labba qof, meesha mid kallena la dhaawacay,

Waxaa shalay la weeraray saldhiga Xamarweeyne, waxaana weerarkaas ku dhintay dhawr qof, waxaana ku dhaawacmay dhawr qof oo kale,

Waxaa magaaladda ka soo buuxsamay rag wata macwiiso iyo qoryo oo u soo shaqo tagay ineey wax billilaqeeystaan,

Hadaba, magaalada Muqdisho waxaa adkaatay in lagu qaato talleefanka gacanta iyo in qofka habeenkii uu magaaladda ku soo caweeyo. Sidoo kale, waxaa adkaatay in gabdhaha ay banaanka u baxaan xilliyada habeenkii si ay dukaan xaafadeedka wax uga soo gataan.

Hadii hay’addii dhammeed ee Nabad Sugidda loo dhiibay Mahad Salaad si dadkii maaamulkii hore uga tirsanaa looga aargoosto, iyadoo lagu mashquulay in Facebookyadooda la xiro iyo in baasabooradooda la soo dhigo baraha bulshada, maxaa diidaya in uu amniga Muqdisho faraha ka baxayo?

Dadku weey fillayeen in Xasan Shiikh iyo kooxdiisa aysan waxba soo kordhineeyn, balse waxaa hubaal ah in maamulka hadda jira laga dhaxli doono amni xumo iyo musuqmaasuq. Amni xumida soo korartayna waqtigan waxaa mas’uul ka ah Xasan Shiikh maamulkiisa.