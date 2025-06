Xoghayaha dowlada Hoose ee Degmada Bosaaso oo gaaray Galgala

Xoghayaha dowlada Hoose ee Degmada Bosaaso Maxamuud Cabdullaahi Axmed Kawte oo ka duulaya mihiimada ay leedahay ka war-haynta bulshada iyo deegaanada Hoos tega degmada Bosaaso ayaa booqasho u kuurgelid shaqo ku tegay deegaanka Galgala ee Degmada Bosaaso.

Xoghayaha ayaana warbixin ka dhegaystay waxgaradka,Aqoonyahanka,dhalinyarada, Haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi oo ah mid hodon ku ah beerashada iyo dalxiiska, in mudo ahna la noolaa caqabado deegaan iyo kuwo amni oo is biirsaday, hasse ahaatee la rajayanayo inuu si wayn ugasoo kabto marxaladaasi, Xoghayaha ayaana ballan qaaday in farriinta reer galgala uu geyn doono miisaska ay qusayso, iyagana laga doonayo inay si dhow ula shaqeeyaan dawladooda.