WFP oo sheegtay in xaaladda abaaraha ee Geeska Afrika ay sii xumaanayso

Hay’adaha Qaramada Midoobay ayaa ka digaya in gaajada daran ee ka jirta gobolka Geeska Afrika ee ay sababeen abaaraha daba dheeray, inay sii kordhayso marba marka ka dambaysa, waxaana meelaha ugu daran ka mida dalka Soomaaliya oo aan muddo afar sano ah oo xidhiidh ah aan helin roobabkii la filayey.

Hay’adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in illaa 22 milion oo qof oo ku kala nool dalalka Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya inay soo foodsaartay abaaro iyo gaajo darani. Waxay sheegeen in abaarahaasi ay haatanba sababeen in malaayin xoolo ahi ay dhinteen, halka illaa 7 million oo qofna ay guryahooda ka barakaceen si ay u raadsadaan cunto ay ku noolaadaan, iyo inay xoolahooda, inta u hadhay, ay u raadsadaan baad iyo biyo.

Hay’adda WFP ayaa ka digaysa in tirada dadka abaaruhu saameeyeen ee ay hayso gaajada darani, inay sii kordhayaan, maadaama la saadaalinayo inay jirto roob yaraan, taasoo noqonaysa sannadkii shanaad ee aan la helin roobabkii la filayey.

WFP ayaa sheegtay in si degdega loogu baahan yahay illaa $416 milyan si gargaar degdeg ah loogu fidiyo dadka abaaruhu saameeyeen, illaa dhammaadka sannadkan.

Madaxa WFP ee Bariga Afrika, Michael Dunford, oo dhawaan ka soo laabtay booqasho uu ku tagay Soomaaliya iyo Waqooyiga Kenya, ayaa sheegay inuu si gaar ah uga walaacsan yahay xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya oo saamaysay in ka badan 7 million oo qof, taasoo noqonaysa xaaladdii bini’aadanimo ee ugu darnayd ee uu arko muddo 21 sano ah oo uu ka shaqaynayey hay’adda WFP.