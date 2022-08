Inta badan marka la soo magacaabo golaha wasiirada, beel kasta oo Soomaaliyeed waxa ugu horeeya ay sugataa waa wasiirka la siiyey beeshooda, waxaa ku xigta in qaar ay yiraahdaan wasiir fiican ayaa nala siiyey, meesha kuwa kale ay yiraahdaan anaga hadii aan nahay beel hebel nalama siin wasiir A ah, balse waxaa nala siiyey wasiir C ah. Kuwa kale waxeey leeyihiin beeshayada wasiir dhameeystiran beey lahaan jireen markii hore, maantana wasiiru dawllo caato ah ayaa nala siiyey, marka sidaa darteed wasiir dhameeystiran waa in nala siiyaa hadii kale dawladda ma taageeryno.

Arrimahan oo dhan waxa ay ku tusineeysaa sida Soomaalida ay maskaxdooda u baa’baday, ma jirto cid ka hadleeysa wasiiradda argaggixisada ah iyo kuwa aan tayada laheeyn ee golaha wasiirada lagu soo daray. Hadii beel la siiyo wasiir A ah, dabcan iyaga waxba ka heli maayaan shakhsiga wasaaradaas wasiirka looga dhigay, mana jirto wax uu beeshiisa u hayo. Marka Faarax iyo Cali oo naftooda u shaqeeysanaya maxeey beelaha Soomaaliyeed waqtiga isaga luminayaan? Miyeeysan ka fiicneeyn ineey taageeraan cidda dalka wax u qabaneeysa?

Hadaba, sababta ugu weeyn ee loogu kala ordayo wasaaradaha A waa lacag la dhaco oo kaliya. Tusaale, wasaaradda caafimaadka waxaa soo gala lacago badan oo adduunka laga soo dawariyey taas oo ay tahay in wax looga qabto Covid 19, nafaqeeynta carruurta, tallaalada kala duwan ee dalka laga hirgeliyo, dawooyinka dawarisiga lagu keeno iyo barnaamijyo kale oo badan. Marka wasiirka wasaaradaas looga dhigo wasiir waxa uu doonayaa inuu lunsado dhaqaalaha yar ee dawarsiga ku yimid. Marka waxa la isku heeystaa oo dhan ayaa ah sidii loo dhici lahaa lacagaha caalamka laga soo dawarsaday.

Wasaaradaha wax soo saarka weeyn iska leh ee sida beeraha, xoolaha, kalluumeeysiga ayaa ah kuwa beelaha Soomaaliyeed aysan rabbin sababtoo ah ma laha lacago badan oo la gelliyaa. Caalamka Soomaaliya waxaa looga yaqaan dawarsadayaal loo dawariyo mar kasta. Gabar yar oo la shaqeeneeysa hay’ad wax u ururineeysay shacabka Soomaaliyeed ayaa dadkii lacagta la weeydiisanayey waxa ka mid ahaa islaan weeyn, islaantii ayaa loo sheegay in lacag loo ururinayo shacabka Soomaaliyeed ee abaartu saameeysay, islaantii ayaa tiri, “kuwan weli ma waxbaa loo ururiyaa” dabcan Islaantu waxeey is laheeyd Soomaali waa is dabartay oo iyada ayaa hadda adduunka kale wax tarta, balse waxaa wax lala yaabo ku noqotay in Soomaaliya 30 sanno kadib aysan weli ka bixin Telifishinada adduunka.